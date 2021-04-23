Житель Ноябрьска отправится в колонию за повторную пьяную езду Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении местного жителя, который в очередной раз сел за руль в алкогольном опьянении. Он признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

- Судом установлено, что мужчина, ранее осужденный за совершение аналогичного преступления, управлял автомобилем в состоянии опьянения. В результате он был остановлен сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселения. Также он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.