В Надымском районе заселили последний дом мкр. «Олимпийский»

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». На днях в микрорайоне «Олимпийский» заселили последний дома. В него переехали двенадцать семей, ранее проживавшие в аварийных домах.

- Я неоднократно подчеркивал, насколько важно для нас создавать комфортные условия для жителей всего муниципалитета. Жилищный вопрос является первоочередным. Знаю, как важно для любой семьи иметь просторную квартиру, уютный и благоустроенный двор с детской площадкой, добрых и дружелюбных соседей, - сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

Также от отметил, что обладателями ключей от квартиры стала семья из села Нори, а также жители деревянных домов в поселке Лесном и Финском жилом комплексе.

- Я от всей души поздравляю новоселов с радостным событием! Пусть в ваших домах всегда будет тепло, уютно и радостно, - пожелал Дмитрий Жаромских.