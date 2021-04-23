Дошкольники Салехарда собирают пластиковые крышки для утилизации

Фото: администрация Салехарда

Дошкольники Салехарда присоединились к волонтерскому проекту «Будущее Арктики» - «Сдай пластик - сохрани Арктику». В течение экологической недели в детских садах будет организован сбор пластиковых крышечек на утилизацию.

Так, педагоги «Рябинки» провели с воспитанниками беседу о пластике. Они рассказали, что из него делают, как используют и через какое время пластик распадается в природе.

Также дошколята узнали, что пластиковая крышка - предмет, который практически не используется повторно и «живет» недолго, до момента открытия бутылки, а затем выбрасывается. Повторное использование и переработка крышек дает им второй шанс, тем самым позволяя значительно сократить вред, наносимый пластиком природе.

Мальчишки и девчонки всерьез увлеклись идеей, уже начав складывать крышечки в специальные контейнеры.