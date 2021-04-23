Ямальские волонтерские организации могут принять участие в конкурсе «Регион добрых дел»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартовал прием заявок для участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», реализуемого в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Его главная цель - создание благоприятной среды для развития добровольчества и решение социальных проблем с привлечением волонтеров.

С 22 апреля по 28 мая окружной департамент молодежной политики и туризма совместно с Арктическим центром добровольчества проведет конкурсный отбор лучших волонтерских практик округа.

Участие могут принять зарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также органы территориального общественного самоуправления. Заявки принимаются на электронный адрес: dobro.arctic@gmail.com (с пометкой «На Конкурс Регион добрых дел»).

Авторам предлагают представить проекты по одному или нескольким направлениям: школьному и студенческому добровольчеству, добровольчеству трудоспособного населения и «серебряному» волонтерству.

Также приветствуются проекты, включающие международные мероприятия, разработку и внедрение программ по поддержке волонтерства в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки и социального обслуживания населения, охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий ЧС, физической культуры и спорта, гражданско-патриотического воспитания, формирования комфортной городской среды, инклюзивного добровольчества, деятельности в сфере содействия органам внутренних дел и волонтерства крупных событий.