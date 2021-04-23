Погода на Ямале на 23 апреля: переменная облачность

Погода на Ямале на 23 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 23 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +4, ночью 0. Ветер 7-11 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем +3, ночью +1. Ветер 9-14 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 7-12 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +2, ночью 0. Ветер 11-16 м/с.

Губкинский: ясно Днем +2, ночью 0. Ветер 10-14 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +2, ночью 0. Ветер 8-14 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +4, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +3, ночью +1. Ветер 9-13 м/с.