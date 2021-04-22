Жительница Нового Уренгоя, желая разбогатеть на фондовой бирже, потеряла миллион рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1966 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Со слов потерпевшей, она хотела выгодно вложить деньги, но вместо этого лишилась 1 миллиона 330 тысяч рублей.

- Было установлено, что женщина увидела в мессенджере рекламу, предлагающую выгодно вложить деньги. После того, как она прошла по ссылке, с ней связался якобы консультант по работе с инвестициями на бирже. Под предлогом заработка и проведения торгов, злоумышленник убедил женщину перевести на электронный кошелек 11 тысяч рублей. После ряда успешных инвестиций, заявительница перевела на счет еще несколько сумм. Далее с ней перестали выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянку. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».