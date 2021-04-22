Фото: администрация Салехарда

В Салехарде проходит благотворительная акция «Память поколений», приуроченная к 76-ой годовщине Великой Победы.

В ее рамках учреждения, организации, индивидуальные предприниматели и просто все желающие могут сделать пожертвования в адрес городских ветеранов или конкретному человеку.

- Акция дает возможность не только почтить память тех, кто погиб, защищая мирную жизнь на земле, но и отдать дань уважения ныне живущим ветеранам, - отметили в администрации Салехарда.

Акция проводится с 10 апреля по 31 мая. Узнать подробную информацию можно в городском департаменте по труду и социальной защите населения, позвонив по телефонам: 8 (34922) 3-57-86, 3-56-72. Также можно обратиться в городской совет ветеранов по номеру: 8 (34922) 3-53-54.