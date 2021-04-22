Ноябрянин лишился 70 тысяч рублей, продавая диван мошеннику

Ноябрянин лишился 70 тысяч рублей, решив продать диван мошеннику Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Мужчина хотел продать диван, а вместо этого лишился 70 тысяч рублей.

- Было установлено, что 14 апреля заявитель разместил в интернете объявление о продаже дивана, указав свой номер телефона. В этот же день ему позвонил потенциальный покупатель, который был готов перечислить деньги за товар. Далее злоумышленник попросил у ноябрянина номер банковской карты и код, поступивший на телефон в смс-сообщении. Выполнив указания, мужчина лишился денег, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянина. Также возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета».