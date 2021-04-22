Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 апреля 2021 13:39

Ноябрянин лишился 70 тысяч рублей, продавая диван мошеннику

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Ноябрянин лишился 70 тысяч рублей, решив продать диван мошеннику

Ноябрянин лишился 70 тысяч рублей, решив продать диван мошеннику

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Мужчина хотел продать диван, а вместо этого лишился 70 тысяч рублей.

- Было установлено, что 14 апреля заявитель разместил в интернете объявление о продаже дивана, указав свой номер телефона. В этот же день ему позвонил потенциальный покупатель, который был готов перечислить деньги за товар. Далее злоумышленник попросил у ноябрянина номер банковской карты и код, поступивший на телефон в смс-сообщении. Выполнив указания, мужчина лишился денег, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянина. Также возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета».

Криминал