Пуровчанин, снова попавшийся на хранении наркотиков, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении жителя Пуровского района 1981 года рождения. Он признан виновным в незаконном хранении наркотиков.

- Мужчину задержали 28 ноября 2020 года вблизи жилого дома, при себе у него был сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой 0,41 грамм, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание мужчину пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако уйти от наказания ему не удалось.

Суд отправил пуровчанина в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев. При вынесении приговора учитывался тот факт, что мужчина уже был судим за подобное преступление.