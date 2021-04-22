Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги закроется 24 апреля

Фото: правительство ЯНАО

Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги завершает работу в ночь на субботу.

- С 00:00 часов 24 апреля движение по ледовой переправе закрывается для всех видов транспорта. Это связано с сильным обводнением проезжей части и невозможностью дальнейшего содержания переправы в нормальном состоянии. Сейчас движение разрешено только для полноприводного транспорта массой до 25 тонн,- сообщил начальник Салехардского ДРЭУ Артем Корякин.

С 24 апреля для перевозки пассажиров будут задействованы два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Стоимость проезда составляет 140 рублей для взрослого, 70 рублей для ребенка и 14 рублей за провоз 10 килограммов багажа.

Билеты можно приобрести в кассах павильонов. Расписание движения судов доступно на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.