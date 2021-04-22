На Ямале сохранили компенсацию провоза автотранспорта на пароме к месту отдыха

Фото: ЗакСобрание ЯНАО

Ямальские парламентарии приняли закон о сохранении денежной компенсации провоза автотранспорта к месту отдыха на пароме по маршруту Приобье - Салехард - Приобье.

Принятие данного закона вызвало широкое общественное обсуждение, так как данная выплата крайне востребована для салехардцев и некоторых жителей Приуральского района, но с открытием дороги Надым - Салехард она перестала действовать.

- Перед нами стояла задача скорректировать закон до начала отпускного сезона. Мы создали рабочую группу и приступили к разработке изменений, учитывая мнения граждан. Важно было услышать мнение каждого ямальца, сохранив социальную поддержку в наиболее востребованном для населения виде, - пояснил председатель ЗакСобрания Сергей Ямкин.

Отметим, что северяне приняли активное участие в народном обсуждении законопроекта. Проезд в отпуск на пароме традиционно востребован у жителей Салехарда, Аксарки, Харсаима и Горнокнязевска.