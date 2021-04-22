Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек, с начала периода - 38 409.

Из общего числа болеющих 135 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 414 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 022 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 12 заражений COVID-19 (за весь период - 32 387): Новый Уренгой - 5 (за весь период - 6 740), Салехард - 4 (за весь период - 3 474), Губкинский - 1 (за весь период - 2 689), Лабытнанги - 1 (за весь период - 1 906), Приуральский район - 1 (за весь период - 827).

За сутки в регионе провели 3 217 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 552 549.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 37 154.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 996 человек с COVID-19, из них 1 190 (13,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 736 121. Выздоровевших - 8 934, за весь период - 4 361 807. Умерших - 397, с начала периода - 107 103.