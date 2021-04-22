«Ленинский городок»: салехардцы выбрали название для новой детской площадки

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда выбрали название для новой детской площадки по улице Ленина. Напоминаем, что голосование проходило в официальной группе администрации города и на портале «Живем на Севере».

Больше всего голосов набрало название «Ленинский городок» - 91 человек. На втором месте - название «Лисенок», ему отдали предпочтение 70 горожан, на третьем месте - «ИграЛенд» с 59 голосами. За название «Загляни в сказку» проголосовало 39 салехардцев, а за «Солярис» - 17 человек. Всего в голосовании поучаствовали 276 жителей.

- Вся инфраструктура в городе создается для салехардцев, поэтому важно, чтобы сами жители принимали участие во всем, что касается новых объектов. Самые яркие и запоминающиеся названия обычно народные. Поэтому для всех площадок, которые обустроят в этом году, проведут подобные опросы, - рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

В ближайшее время горожане смогут предложить названия для еще двух площадок - на улицах Совхозная и Павлова.