Руководство ямальской школы-интерната наказали из-за махинаций при реализации нацпроекта Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Ямальского района наказала руководство Панаевской школы-интерната, которое нарушило закон при реализации национального проекта «Образование». Оказалось, что учреждение заключило 12 одинаковых договоров с единственным поставщиком на общую сумму 6 миллионов рублей.

- В результате искусственного «дробления» единой сделки, учреждение избежало необходимости заключения муниципального контракта в рамках конкурентных процедур, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим ведомство привлекло одно должностное лицо к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлению прокурора и. о. директора образовательного учреждения привлечен к административной ответственности. Виновному назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.