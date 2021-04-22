Новоуренгойский суд приговорил краснодарского наркосбытчика к тюремному сроку Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили жителя Краснодарского края, распространявшего закладки с наркотиками. Подзаработать таким способом мужчина решил в декабре 2020 года, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

- Установлено, что в декабре 2020 года мужчина, сговорившись с неустановленными лицами, разместил на территории города «закладки» с наркотическим средством, которые изъяли сотрудники полиции. Кроме того, часть веществ и материалы для их фасовки были обнаружены при личном досмотре подсудимого и в арендованной им квартире, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд отправил злоумышленника на 5 лет и 7 месяцев в исправительную колонию строгого режима.