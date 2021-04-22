Специалисты ПФР и соцполитики проконсультировали жителей Самбурга

Фото: администрация Пуровского района

Жителей заполярного Самбурга проконсультировали по актуальным вопросам. Накануне выездной прием граждан провели начальник районного управления социальной политики Светлана Котлярова и руководитель районного подразделения Пенсионного фонда России Зоя Смирнова.

В основном жителей волновали вопросы по распоряжению материнским капиталом, оформления опеки над недееспособными гражданами, присвоения звания ветеран Труда и получения единовременной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, 20 самбуржцев проконсультировались по вопросам выплата пенсионных накоплений и оформления пенсий.

- Власть должна быть чуткой к потребностям людей. Важно, чтобы каждый житель из отдаленных поселений мог своевременно получить квалифицированную помощь, - отметил глава района Антон Колодин.

Отметим, что консультации специалистов профильных служб в отдаленных поселках района проводятся регулярно. В ближаи шее время профильные специалисты проведут выездной прием в Халясавэе.