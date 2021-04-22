На Ямале обсудили готовность к предстоящему паводку

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Вопрос подготовки к предстоящему паводку находится на постоянном контроле региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин.

На данный момент в округе создан достаточный запас финансовых и материальных средств, а также проведен весь комплекс защитных инженерных мероприятий: возведены дамбы и поднят уровень береговой линии.

- Подготовка к паводку проходит в штатном режиме. Уровень воды не должен превысить средние многолетние значения. В настоящий момент уже созданы достаточные запасы финансовых и материальных ресурсов для реагирования на чрезвычайные ситуации, - рассказал председатель комитета по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Ситников.

Также для прохождения паводка подготовлены 567 человек, 178 единиц техники и 93 единицы плавсредств. В основном это силы окружного аварийно-спасательного формирования «Ямалспас».

Следить за уровнем воды в реках будут с 27 гидрологических постов и беспилотных летательных аппаратов ближнего и дальнего действия, а также через сеть ретрансляторов, охватывающую всю западную часть округа, в том числе реку Обь.