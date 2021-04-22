Ямальские спасатели предупредили об опасности выходы на лед

Фото: МЧС России по ЯНАО

На ямальских водоемах наступил самый опасный период - разрушение льда, поэтому выход на не него становится все опаснее. Проезд на автотранспорте вне оборудованных ледовых переправ категорически запрещен.

На данный момент в регионе работает зимник Коротчаево - Красноселькуп и переправа между городами Салехард - Лабытнанги, однако к концу недели ее собираются закрыть.

В связи с этим инспекторы ГИМС вновь напоминают, что под воздействием тепла и солнечных лучей резко меняется структура льда, он теряет прочность и целостность, становится пористым. Происходит разрушение ледяного покрова, что незаметно человеческому глазу.

- Не смотря на степень опасности, которая возрастает с каждым днем, заядлые рыбаки наотрез отказываются понимать, что их хобби может закончиться трагически. Также данная информация относится к тем, кто предпочитает сократить путь, переходя или переезжая через водоем. В зоне особого риска находятся дети. Объясните своему ребенку, что подходить к водоемам в данный период крайне опасно, - рассказали в МЧС России по ЯНАО.