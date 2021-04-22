В Губкинском проверили готовность школы №5 к летнему отдыху

Фото: администрация Губкинского

Глава Губкинского Андрей Гаранин совместно с руководителем окружного управления Роспотребнадзора Людмилой Нечепуренко проверили готовность школы №5 к летнему отдыху.

С начала июня здесь откроется оздоровительный лагерь. Первую смену в нем проведут 175 ребят.

Руководители осмотрели кабинеты, где будут располагаться отряды, спортивные залы и столовую.

- Вкусное и разнообразное меню на 12 дней, при этом практически без повторов. Очень много фруктов и овощей. Продуманное, правильное, профессиональное меню, которое следует рекомендовать нашим образовательным учреждениям, - оценила работу школьной столовой Людмила Нечепуренко.

Также особое внимание уделят безопасности. На данный момент все работники школы привиты от коронавируса, кроме того, обеспеченность учреждения оборудованием и средствами профилактики Людмила Нечепуренко оценила на отлично.

- Замечаний нет, есть пожелание от Роспотребнадзора и дальше держаться на таком же высоком уровне. Родители могут быть спокойны: пришкольный лагерь соответствует всем требованиям, детям здесь обязательно понравится, - отметил сказал Андрей Гаранин.