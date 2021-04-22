Погода на Ямале на 22 апреля: светит солнце

Погода на Ямале на 22 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 22 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +4, ночью +2. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем 0, ночью -2. Ветер 9-12 м/с.

Надым: ясно. Днем +4, ночью +2. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем +1, ночью 0. Ветер 8-11 м/с.

Губкинский: ясно Днем +1, ночью -1. Ветер 9-11 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем 0, ночью -1. Ветер 7-11 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +3, ночью +2. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: ясно. Днем +1, ночью -1. Ветер 9-13 м/с.