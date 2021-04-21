Пуровская полиция разыскивает преступника, который обманул жителя Шадринска на деньги Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратился 36-летний житель Шадринска, ставший жертвой мошенника. Мужчина хотел помочь другу, а вместо этого лишился денег.

- Было установлено, что заявителю пришло сообщение в соцсети якобы от его друга с просьбой занять 12 тысяч рублей. Мужчина решил выполнит просьбу товарища, переведя 3 тысячи рублей. Спустя некоторое время он позвонил другу, чтобы узнать, получил ли тот деньги. Однако товарищ ответил, что ничего не просил, а его страница была взломана. После этого разговора потерпевший обратился в полицию, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего шадринца. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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