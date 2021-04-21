В модельную библиотеку Панаевска поступило более тысяч экземпляров книг

Фото: департамент культуры ЯНАО

В модельную библиотеку села Панаевск Ямальского района поступила новая литература - 1 041 экземпляр книг - это половина от запланированного объема новых поступлений.

Книги для фонда обновленной библиотеки подбирались с учетом опроса жителей: издания для детей и взрослых, бестселлеры, литература по самообразованию, психологии, а также книги-победители национальных и зарубежных премий. Изюминкой фонда станут издания с дополненной реальностью, книги-игры, книги-квизы и, конечно, любимые молодежью комиксы.

Значительную часть среди новых поступлений занимает детская литература. Все издания современные, яркие и с красочными иллюстрациями.

Самым маленьким читателям будут интересны азбуки и буквари, интерактивные книги и атласы с наборами «LEGO». Дети постарше смогут познакомиться с комиксами на разные темы, почитать серии детективных и фантастических книг, а также поиграть в образовательные настольные игры.