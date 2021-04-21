Таркосалинские офтальмологи получили новое оборудование для диагностики детей

Фото: правительство ЯНАО

В детской поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ установили автоматический пневмотонометр. Это высокоточное современное оборудование, предназначенное для измерения внутриглазного давления у малышей и подростков.

Аппарат помогает обнаружить на ранней стадии основные болезни глаз, в том числе и глаукому. В результате сканирования специалист может детально изучить состояние сетчатки глаза и роговицы, а также структуру диска зрительного нерва.

Отметим, что обследование проводится быстро, ребенок не испытывает никакого дискомфорта, а результат готов в течение десяти минут.

- Диагностика в офтальмологии требует высокой точности и современного аппаратурного оснащения. Чтобы лечение было своевременным, эффективным и правильным, очень важно провести тщательное, максимально объективное обследование, выявив точную причину болезни. Данное оборудование позволит это сделать, - рассказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Ранее доктор использовала в работе аналоговое инвазивное оборудование или направляла пациентов во взрослую поликлинику, где уже имеется современный аппарат. Теперь дети Пуровского района оперативно проходят диагностику уже на первичном приеме.