Суда на воздушной подушке готовы выйти на линию между Салехардом и Лабытнанги

Фото: правительство ЯНАО

Суда на воздушной подушке готовы в любой момент выйти на линию между Салехардом и Лабытнанги. Сегодня, 21 апреля, была совершена первая поездка в тестовом режиме. Пока что ледовая переправа продолжает работать, ориентировочно ее закроют к концу недели.

- Техосмотр на обоих вездеходах пройден, суда готовы и технически исправны. Был осуществлен межнавигационный ремонт, заменены резиновые сегменты, которые стерлись о поверхность льда, земли и щебня. Каждое судно рассчитано на 22 человека - два члена экипажа и 20 пассажиров, - сообщил заместитель руководителя по безопасности судоходства ИП Думанищев Александр Григорьев.

Суда оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки. Главное преимущество «подушек» - возможность ходить по открытой воде и колотому льду.

Стоимость проезда для взрослого составит 140 рублей, для ребенка - 70 рублей, провоз багажа - 14 рублей за 10 килограмм.