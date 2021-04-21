В Новоуренгойском психоневрологическом диспансере заработал современный аппарат УЗИ

Фото: правительство ЯНАО

В Новоуренгойский психоневрологический диспансер поступила портативная система ультразвуковой диагностики VIVID IQ премиум-класса.

Особенность этого аппарата заключается в том, что в его составе имеются датчики не только для определения патологии внутренних органов, но и для визуализации кровеносного русла, что позволяет своевременно диагностировать сосудистую патологию, повышающую риск внезапной смерти.

Отметим, что аппарат входит в стандарт оснащения наркологического диспансера и необходим для выявления патологии внутренних органов на ранней стадии, связанных с употреблением психоактивных веществ.

- Диагностирование болезни на ранней стадии позволит своевременно начать лечение, что безусловно скажется на качестве жизни пациента, - отметил заместитель главного врача по медицинской части Новоуренгойского диспансера Денис Филатов.

На данный момент ультразвуковая система запущена в работу, обследование на нем уже прошли первые пациенты.