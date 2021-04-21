В Коротчаево завершается строительство двух детских садов

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов посетил с коллегами район Коротчаево, чтобы осмотреть, как идет ремонт и строительство важных объектов.

Так, в скором времени завершатся работы по возведению детских садов «Семицветик» и «Северная сказка». Принять воспитанников они смогут уже 1 сентября.

Также продолжается капитальный ремонт железнодорожного вокзала. Пока что он закрыт для пассажиров, но транспортное сообщение не прерывается. В мае этого года строители завершат фасадные работы, а в июне выполнят благоустройство территории. В планах - завершить работы в августе этого года.

Уйдет в прошлое и последний долгострой - пожарное депо. Проект здания уже скорректирован. Сдача объекта запланирована на декабрь 2021 года.

Кроме того, ожидается открытие ледового корта. Общая площадь здания составит около 3 тысяч квадратных метров. Помимо самой ледовой арены здесь будут раздевалки, душевые и бытовые помещения, в том числе для техники под заливку льда.

Также по соседству строится бассейн, крытый переход свяжет его со школой. Одновременно в нем смогут заниматься 120 человек.