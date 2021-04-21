Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 38 391.

Из общего числа болеющих 137 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 11 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 3 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 414 человек.

По сообщению регионального Оперштаба, болезнь унесла жизнь 67-летней жительницы Салехарда.

Отметим, что за сутки не выявлено ни одного случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 016 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 375): Новый Уренгой - 10 (за весь период - 6 735), Салехард - 4 (за весь период - 3 470), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 332), Красноселькупский район - 1 (за весь период - 303).

За сутки в регионе провели 3 354 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 549 332.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 37 135.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 8 271 человек с COVID-19, из них 1 011 (12,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 727 125. Выздоровевших - 9 644, за весь период - 4 352 873. Умерших - 399, с начала периода - 106 706.