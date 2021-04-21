В Новом Уренгое задержал пару из Татарстана, занимавшуюся распространением закладок

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Нового Уренгоя задержала преступную пару, занимавшуюся организацией «тайников-закладок». Мужчина 1993 года рождения и женщина 1989 года рождения специально приехали из республики Татарстан, чтобы организовать нелегальный бизнес.

- При осмотре их мобильных телефонов была обнаружена информация о тайниках-закладках, в которых хранились пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, в квартире, где они проживали, правоохранители изъяли более 120 расфасованных свертков с порошкообразным веществом, а также приспособления и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения массой 246,74 граммов.

Сейчас преступники находятся под стражей, их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Также полицейские устанавливают возможных соучастников преступления.