Молодые тазовчане ограбили четырех студентов новоуренгойского колледжа Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя раскрыла по горячим следам разбойное нападение. Все началось с того, что 17 апреля в дежурную часть обратились четверо студентов местного колледжа. Они рассказали, что малознакомые парни, угрожая насилием, украли у них телефон, наушники и деньги, причинив ущерб на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

-Было установлено, что двое злоумышленников, встретив молодых людей вблизи общежития, забрали у них мобильные телефоны, а затем, используя приложение мобильного банка, перевели на свою карту около 20 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники похитили сотовый телефон стоимостью 75 тысяч рублей и беспроводные наушники стоимостью 12 тысяч рублей, после чего уехали в неизвестном направлении, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Грабителями оказались жители Тазовского района 19 и 18 лет. Последний уже имел судимость за подобное преступление.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Им грозит до десяти лет тюрьмы.