В Ноябрьске расследуют смерть женщины, найденной в квартире по ул. Сибирская Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа 40-летней женщина в одной квартир по адресу: ул. Сибирская, 193.

- По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время проведен осмотр квартиры и назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что в минувшее воскресенье, 18 апреля, в городе обнаружили еще один труп. Это оказался 36-летний местный житель. Предполагается, что мужчина скончался от переохлаждения.

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