Тазовчанин, который залез в чужую квартиру и ударил друга ножом, получил тюремный срок Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе осудили 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в тяжком причинении вреда здоровью, а также незаконном проникновении в чужое жилище.

Преступления случилось в ночь на 9 декабря 2020 года. Все началось с того, что обвиняемый, находясь в подъезде жилого дома, увидел ключ, который оставила в замке невнимательная хозяйка. Забрав его, мужчина сообщил своим приятелям, что у него есть свободная квартира, где можно выпить.

Войдя в помещение, компания расположилась на кухне, разбудив владелицу. Возмущенная женщина попросила мужчин удалиться, однако они не спешили уходить. Компания разошлась лишь после того, как допили спиртное.

Далее обвиняемый, захватив с собой одного из приятелей, отправился к своей подруге, которая жила в этом же доме. Однако в момент застолья между мужчинами случился конфликт. Вооружившись кухонным ножом, тазовчанин ударил приятеля в живот.

В итоге мужчина получил 1 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан оплатить штрафа в размере 15 тысяч рублей.