Фото: Волонтеры Победы в ЯНАО

Ямальцев приглашают стать волонтерами Всероссийской акции «Красная гвоздика», которая пройдет с 1 мая по 22 июня. Ее реализует Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с Волонтерами Победами.

В ее рамках каждый ямалец может приобрести специальный значок, там самым помогая ветеранам, нуждающимся в медицинском лечении, лекарственных препаратах, а также в сложных операциях и прочих видах поддержки.

Присоединится к акции можно на сайте Волонтеров Победы. Необходимо зайти в раздел «Мероприятия», найди данную благотворительную акцию и зарегистрироваться.

Отметим, что «Красная гвоздика» - это не просто значок, это всероссийский символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам нашей страны.