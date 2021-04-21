«Льготы сохранятся»: глава Губкинского ответил на вопросы, касающиеся объединения с Пурпе

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

В четверг, 22 апреля, депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа обсудят вопрос объединения Губкинского и поселка Пурпе. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава города Андрей Гаранин.

«Друзья! 22 апреля будет очень важный день для нашего города. Ровно 35 лет назад на всесоюзном субботнике первопроходцы заложили первый камень в основание Губкинского. Очень символично, что именно в этот день произойдет еще одно историческое событие. Депутаты Законодательного Собрания Ямала рассмотрят важнейшее для нас решение – вопрос объединения Губкинского и Пурпе».

Он отметил масштабы проделанной работы, которая позволила подойти к этапу законодательной инициативы, и подчеркнул, что все сельские льготы, включая возмещение платы за ЖКУ, для жителей поселка будут сохранены.

За время подготовки к рассмотрению важнейшего для ямальцев вопроса в директ главы города поступало много вопросов, касающихся объединения. На самые актуальные Андрей Гаранин ответил прямо в своем аккаунте в Instagram:

- пурпейцы смогут получать экстренную и плановую медицинскую помощь в Губкинской городской больнице;

- ветераны и пенсионеры смогут посещать новейший и единственный на Ямале губкинский реабилитационный центр на базе спортшколы «Арктика»;

- дети смогут получать дополнительное образование в учреждениях культуры и спорта города;

- объединение территорий никак не повлияет на очередников – все гарантии будут сохранены;

- преобразование не отразится на работе муниципальных учреждений в Пурпе.

При этом глава города призвал всех, у кого остались еще какие-либо вопросы, присылать их в личные сообщения. Также он пообещал поделиться результатами заседания окружного парламента по окончании встречи.