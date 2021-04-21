Оленеводам сеяхинской тундры выдадут по 200 литров бензина

Фото: администрация Ямальского района

С 24 апреля в ЯНАО стартует четвертый этап помощи тундровикам, с начала года находившимся в зоне обледенения и пострадавшим от непредсказуемого погодного явления. Решение перенести процедуру с мая на более раннюю дату принял глава Ямальского района Андрей Кугаевский. По его словам, машины с топливом уже выехали из Сабетты.

«Мы постарались сделать все, чтобы бензин доставили на фактории как можно скорее. Надеюсь, погодные условия не помешают и помощь придет вовремя. Главам семей нужно успеть собрать своё поголовье до наступления постоянных положительных температур».

Топливо получат семьи оленеводов, проживающие в отдаленных районах. Выдача будет производиться на факториях Яхады-Яха и Тамбей.

Минувшей зимой из-за ледяной корки в тундре оленеводы были вынуждены перейти на вольный выпас животных, чтобы те могли самостоятельно отыскать участки с подножным кормом. Это привело к тому, что олени разбрелись по всей территории. Теперь тундровикам придется отправиться на поиски парнокопытных.

Напомним, оленеводы сеяхинской тундры начали получать помощь в конце 2020 года при поддержке «Ямал СПГ». Топливо выдавали 29 декабря, сразу после объявления в районе режима повышенной готовности. Уже тогда семьям, попавшим в зону риска, суммарно выдали 600 литров бензина, а ягель заменили специальной подкормкой, десятки тонн которой были также завезены на фактории.

Заготовительную кампанию продлили до конца января. Так, подворовой убой помог тундровикам сдать мясо на предприятие «Ямальские олени» и получить дополнительный доход. Оленеводам с поголовьем менее 120 голов оказали материальную помощь: 17 700 рублей на семью, 14 000 рублей – на семью пенсионеров. В целом поддержку получили 130 семей.

В марте на фактории была доставлена новая партия комбикорма, продовольственные наборы и дизельное топливо. Оленеводам, проживающим в отдаленных районах, помощь отправляли вертолетами.