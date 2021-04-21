На трассе между Сургутом и Салехардом погиб водитель «УАЗа»

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Авария случилась 20 апреля на 791 километре автодороги Сургут - Салехард.

- Примерно в 10: 00 автомобиль «УАЗ», двигавшийся из поселка Пангоды в сторону Нового Уренгоя, решил совершить поворот налево к примыкающей дороге. В то же время водитель «Тойоты», двигавшийся в попутном направлении, начал совершать обгон, врезавшись в «УАЗ», - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Также в ведомстве уточнили, что водитель отечественного авто погиб, а его пассажир получил травмы.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло 18 ДТП, а с начала года - 1 792, в которых 10 человек погибли и 82 получили травмы, включая 5 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Большегруз снес легковушку на трассе между Сургутом и Салехардом. Пострадали два человека (подробнее)