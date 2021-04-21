Фото: правительство ЯНАО

Ямал присоединится к Всероссийскому субботнику, который пройдет в последнюю субботу апреля при поддержке Минстроя России. Мероприятие охватит сразу несколько тем - благоустройство, экологию и обучение. Принять участие могут все желающие.

Также Всероссийский субботник будет синхронизирован с проектом «Чистые игры» - это экологические соревнования по уборке и сортировке мусора. В игровой форме участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы.

Кроме того, предусмотрены онлайн-активности. Можно будет прослушать лекции по вопросам благоустройства и экологического воспитания, а также принять участие в благотворительных акциях и конкурсах.