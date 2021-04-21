На Ямале запустили сайт, на котором представлены лучшие добровольческие практики региона

Фото: администрация Салехарда

Арктический центр добровольчества запустил сайт, на котором представлены лучшие одноименные практики региона. Там содержится информация о действующих проектах и организациях, поддержать которые может любой желающий.

Уже в мае на сайте заработает первая на Ямале цифровая платформа «ЯДобро», где будет собрана информация о действующих проектах и организациях, нуждающихся в реальной поддержке.

До 25 апреля волонтерские организации или авторы проекта могут заполнить форму с информацией о своей инициативе. Главное условие - проект должен быть действующим и нуждаться в реальной помощи со стороны добровольцев.

Отметим, что проекты, прошедшие модерацию, появятся на интерактивной карте.