День донора прошел в Губкинском при участии почетных доноров «РН-Пурнефтегаза»

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Пурнефтегазовцы приняли участие в Дне донора совместно со студентами Муравленковского многопрофильного колледжа, обучающимися по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», организованном Губкинской городской больницей. На сегодняшний день в городе около 300 доноров, порядка 160 из них сдают кровь ежемесячно, среди них 20% - сотрудники предприятия. Также на мероприятии присутствовали почетные доноры нефтяной компании, они поздравили врачей отделения с праздником и вручили им сладкие подарки.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

В рамках экскурсии сотрудники отделения переливания крови показали процесс забора крови, а также продемонстрировали места хранения компонентов крови и ответили на вопросы о донации. Врачи рассказали будущим нефтяникам и сотрудникам предприятия, впервые попавшим в отделение, о важности кровосдачи для спасения жизни человека, а также о пользе сдачи крови для здоровья самого донора. После экскурсии молодые специалисты предприятия и студенты-нефтяники выразили желание последовать примеру старших коллег и присоединиться к городскому донорскому движению.