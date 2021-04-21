Погода на Ямале на 21 апреля: выглянет солнце

Погода на Ямале на 21 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 21 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +3, ночью -4. Ветер 4-5 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -5, ночью -9. Ветер 1-3 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -1, ночью -2. Ветер 7-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - снег. Днем -7, ночью -6. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: ясно Днем -4, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -5, ночью -8. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +3, ночью -2. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -4, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.