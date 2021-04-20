Надымский врач заняла третье место на Всероссийском конкурсе профмастерства

Фото: правительство ЯНАО

Заведующая отделением переливания крови Надымской районной больницы Юлия Чересова заняла третье место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Службы крови - 2020» в номинации «Врач-трансфузиолог».

В мероприятии принимали участие специалисты профессионального сообщества медиков и некоммерческие организации, активно развивающие добровольное донорское движение. Сам конкурс прошел в рамках XIII Всероссийского форума службы крови в Сочи, объединив 60 регионов страны.

- Профессия врача требует постоянного самосовершенствования, постоянно учусь чему-то новому, осваиваю новые технологии, активно участвую в пропаганде донорства и сотрудничаю с волонтерами, - рассказала финалистка.

Отметим, что сама Юлия Чересова - уроженка Башкирии. Окончив мединститут, она переехала в Надым, где устроилась хирургом в районную больницу, а в 2016 году возглавила отделение переливания крови.