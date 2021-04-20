Мошенники обманули двух новоуренгойцев по классическим схемам Фото: Ольга Крыльцова

Мошенники продолжают обманывать жителей Нового Уренгоя. Так, очередной жертвой аферистов стал горожанин 1974 года рождения, лишившийся 28 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевший купил на сайте бесплатных объявлений автобокс. По просьбе продавца, мужчина сразу же оплатил товар, а дальше он перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Еще оной жертвой преступников стала горожанка 1992 года рождения, лишившаяся 15 тысяч рублей. Девушка поверила, что на ее имя оформлен потребительский кредит, а затем, чтобы аннулировать заявку, произвела несколько операций в банкомате, как ей велел якобы сотрудник банка. После этого с ее счета списались деньги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас сотрудники полиции разыскивают преступников, обманувших ямальцев.