Фото: департамент внешних связей ЯНАО

На Ямале завершилась исследовательская экспедиция «Чистая Обь», являющаяся полевым этапом арктического проекта Западно-Сибирского НОЦ «Обеспечение экологической и биологической безопасности Обь-Иртышского речного бассейна».

Во время экспедиции специалисты выясняли, как себя чувствует Обь в традиционно тяжелое для любой реки время - пик зимней межени. Это маловодный период, который наступает на реках Арктики в марте. В это время количество воды минимально по сравнению с остальным годом, а лед и низкое содержание кислорода в воде препятствуют развитию процессов самоочищения.

Полученные данные говорят от том, что гидрологическая ситуация на Оби весной удовлетворительная, как по содержанию кислорода в воде, так и по скорости течения. Также ученым удалось установить факт четырехкратного снижения концентраций нефтепродуктов обских вод в устье реки в районе поселка Салемал.

Следующий этап состоится летом 2021 года, когда ученые вновь вернутся на зимние участки для проведения сравнительных замеров.