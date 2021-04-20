В Ноябрьске не могут начать строительство школы из-за мешающих автомобилей

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске началась подготовка площадки под строительства новой школы в восьмом микрорайоне. Ее возведут между домом № 108 по ул. Советской и домом №123 по ул. Магистральная.

Чтобы никто не пострадал, застройщик собирается оградить территорию. Также с площадки необходимо вывезти снег, однако проведению данных работ мешает автотранспорт, который оставляют здесь жители микрорайона. В связи с этим горожан просят убрать машины и с пониманием отнестись к данной ситуации.

Отметим, что строительством школы займется компания «Тюменьтел». Ноябряне уже смогли оценить качество работы данной организации: она занимались строительством детских садов «Морозко» и «Дюймовочка». На данный момент компания продолжает возводить еще одно дошкольное учреждение в восьмом микрорайоне.