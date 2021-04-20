В одной из квартир Ноябрьска нашли труп женщины Фото: Ольга Крыльцова

В одной из квартир Ноябрьска, расположенной по адресу: ул. Сибирская, 193 обнаружили труп женщины. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и следственного комитета.

- По предварительной информации, погибшая жила в той самой квартире, где нашли ее тело. Причину смерти установит медицинская экспертиза. Отрабатываются все версии произошедшего, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Напоминаем, что в минувшее воскресенье, 18 апреля, в городе обнаружили еще один труп. Это оказался 36-летний местный житель. Предполагается, что мужчина скончался от переохлаждения.

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