Ямальские девятиклассники выбирают предметы для написания контрольной работы

Фото: департамент образования ЯНАО

У ямальских девятиклассников осталось чуть больше недели, чтобы выбрать предмет для написания контрольной работы: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и ИКТ.

Школьники напишут контрольную работу по одному предмету на свой выбор.

- Ученики должны подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного предмета до 30 апреля. Заявление подается в своей школе. До завершения срока можно изменить ранее выбранный предмет, подав повторное заявление, - рассказали в департаменте образования ЯНАО.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут принять участие в написании контрольных работ по своему желанию.

Отметим, что результат контрольной не будет являться условием допуска к прохождению государственной итоговой аттестации.