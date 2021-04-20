Ямальские депутаты рассмотрят возможность льготного провоза автотранспорта на пароме

Фото: личная страница Сергея Ямкина в соцсетях

На очередном заседании Законодательного Собрания ЯНАО, которое состоится 22 апреля, будет рассмотрен вопрос, касающийся льготного провоза автомобиля на пароме по маршруту Приобье - Салехард - Приобье. Напоминаем, что данная мера поддержки перестала действовать в связи с открытие дороги Надым-Салехард.

Внести соответствующие поправки в закон вызывался лидер ямальского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Погорелый.

- Конечно, ситуация вызвала общественный резонанс. Чтобы разрешить эту проблему договорились оперативно, до начала отпускного сезона, откорректировать действующее законодательство. Для проработки изменений закона была создана рабочая группа, которую возглавляет Дмитрий Викторович, - сообщил председатель ЗакСобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Таким образом, на заседании парламента будут представлены необходимые поправки, которые рассмотрит депутатский корпус.

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