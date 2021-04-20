Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек, с начала периода - 38 374.

Из общего числа болеющих 141 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 413 человек.

По сообщению регионального Оперштаба, болезнь унесла жизнь 69-летней жительницы Ноябрьска.

Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 016 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 13 заражений COVID-19 (за весь период - 32 358): Новый Уренгой - 5 (за весь период - 6 725), Пуровский район - 5 (за весь период - 3 330), Салехард - 2 (за весь период - 3 466), Ноябрьск - 1, (за весь период - 4 348).

За сутки в регионе провели 2 823 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 545 978.

Излечился от коронавируса 21 человек, за весь период - 37 116.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 164 человека с COVID-19, из них 1 026 (12,6%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 718 854. Выздоровевших - 9 631, за весь период - 4 343 229. Умерших - 379, с начала периода - 106 307.