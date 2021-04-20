Фото: администрация Губкинского

Жителей Губкинского приглашают выйти на городские субботники, которые пройдут 23 и 24 апреля.

Так, 23 апреля в 14:00 к наведению порядка приступят городские организации. Они уберут закрепленные за ними территорий. А 24 апреля в 11:00 начнется акция «Чистый сквер», в рамках которой расчистят территории сквера «Никольский» и «Музыкальный». Также в этот день состоится акция «Чистый двор» - жители могут убрать территории своих домов.

Дополнительную информацию о проведении субботников можно уточнить в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефону: 3-98-74.