Ямальцам окажут бесплатную юридическую помощь

Фото: правительство ЯНАО

Ямальское отделение «Ассоциация юристов России» проведет 23 апреля Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Жители могут обратиться по интересующим вопросам по телефонам горячих линии с 9:00 до 18:00. Они будут работать в следующих муниципалитетах:

- Салехард: 8(34922)9-94-03;

- Губкинский: 8(34936)3-98-32;

- Лабытнанги: 8(34992)5-70-70, доб. 1570;

- Муравленко: 8(34938)5-51-45, 5-51-44;

- Новый Уренгой: 8(902)820-13-22;

- Ноябрьск: 8(3496)36-10-95;

- Надымский район: 8(34995)4-42-10, 4-41-47;

- Пуровский район: 8(34997)2-68-10;

- Шурышкарский район: 8(34994)6-23-41.

Отметим, что в мероприятии примет участие автор проекта бесплатной правовой помощи «Юридическая среда» Дмитрий Погорелый и другие члены ямальского отделения «Ассоциации юристов России». Также к ним присоединятся представители Общественной палаты ЯНАО и регионального управления «Государственное юридическое бюро».