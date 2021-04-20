Ямальские кадеты участвуют в региональной Спартакиаде молодежи допризывного возраста

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске началась Спартакиада молодежи допризывного возраста. В ней участвуют 90 кадетов из Лабытнанги, Муравленко, Губкинского, Нового Уренгоя, Надымского, Пуровского, Приуральского и Тазовского районов, а также самого Ноябрьска.

В программу мероприятия включены следующие виды конкурсов:

- «Смотр физической подготовки граждан допризывного возраста к военной службе». В него входят лично-командные соревнования по дисциплинам: стрельба из пневматической винтовки, бег, плавание на 50 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине и прыжок в длину с места;

- «Военизированная командная эстафета»;

- «Соревнования по военной подготовке» по следующим дисциплинам: строевая подготовка в составе команды, неполная разборка и сборка автомата (на время).

Команды, занявшие в общем зачете призовые места, награждаются дипломами, кубками и медалями.

Победители окружного этапа поедут на российскую спартакиаду, которая пройдет в Ессентуках с 26 июня по 4 июля.